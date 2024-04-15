Срыв ротации ВСУ российскими военными попал на видео

МО России показало кадры срыва ротации ВСУ у Работино российскими минометчиками

Атака российских минометчиков сорвала ротацию Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении в районе Работино. Кадры произошедшего показало Министерство обороны (МО) России в Telegram.

Отмечается, что российские военные атаковали украинских солдат, когда те пытались незаметно пробраться к своим через поляну разбитой западной техники. Как отметили в оборонном ведомстве, в срыве ротации ВСУ приняли участие Военнослужащие минометной батареи 71-го гвардейского мотострелкового полка группировки «Днепр».

Ранее Минобороны России показало кадры применения дрона-камикадзе «Изделие-51». На опубликованном министерством видео показано, как беспилотник уничтожает украинский танк, стоящий в лесополосе.