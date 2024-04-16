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11:57, 16 апреля 2024Мир

ЕС объяснил отказ признать КСИР террористической организацией

Глава евродипломатии Боррель: ЕС пока не может признать КСИР террористами

Фото: WANA News Agency / Reuters

Европейский союз (ЕС) пока не может признать иранский корпус стражей исламской революции (КСИР), так для этого одна из стран объединения должна доказать, что члены КСИР совершили хоть один теракт. Об этом в интервью французской газете Le Mond сообщил верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель.

«Для этого необходимо, чтобы судебный орган страны-члена [ЕС] посчитал, что эта организация совершила террористический акт. На сегодняшний момент это не тот случай», — сказал глава евродипломатии.

Ранее стало известно, что Палата представителей США обсудит законопроекты о введении санкций против Ирана после атаки на Израиль. Ряд законопроектов включает также призыв к ЕС объявить КСИР террористической организацией.

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      Виктория Кондратьева
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