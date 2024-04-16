Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

НАТО начало проводить тренинги для младших специалистов армии Узбекистана

Инструкторы НАТО начали проводить тренинги для военнослужащих армии Узбекистана, обучение проходит на базе Центра подготовки младших специалистов Минобороны страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Специалисты из стран Североатлантического альянса, как говорится в сообщении, уже успели ознакомиться с материальной базой и условиями, созданными в военном центре.

«Были организованы тренинги по ряду тем по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО, а также состоялся обмен взаимными мнениями по данной теме», — рассказали в пресс-службе.

Совместное обучение продлится до 20 апреля.

Ранее стало известно, что НАТО отказалось от планов обучать украинскую армию на подконтрольной ей территории. Представитель альянса заявил, что блок не строит планов по отправке войск в Украину «в любом виде и любой форме».