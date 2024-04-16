Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:43, 16 апреля 2024Бывший СССР

Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

НАТО начало проводить тренинги для младших специалистов армии Узбекистана

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Инструкторы НАТО начали проводить тренинги для военнослужащих армии Узбекистана, обучение проходит на базе Центра подготовки младших специалистов Минобороны страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу военного ведомства.

Специалисты из стран Североатлантического альянса, как говорится в сообщении, уже успели ознакомиться с материальной базой и условиями, созданными в военном центре.

«Были организованы тренинги по ряду тем по подготовке и квалификации сержантов в странах-членах НАТО, а также состоялся обмен взаимными мнениями по данной теме», — рассказали в пресс-службе.

Совместное обучение продлится до 20 апреля.

Ранее стало известно, что НАТО отказалось от планов обучать украинскую армию на подконтрольной ей территории. Представитель альянса заявил, что блок не строит планов по отправке войск в Украину «в любом виде и любой форме».

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский подписал закон о мобилизации на Украине

      В России отреагировали на приглашение посетить 80-летие высадки в Нормандии

      Выигравшая Уимблдон уроженка Москвы высказалась о решении представлять Казахстан

      В московской клинике прокомментировали отрыв тромба у пациентки после операции

      Инструкторы НАТО начали обучать военных в Узбекистане

      Военврач закрыл собой раненых солдат от удара дрона и спас пятерых бойцов

      Тигрица поймала крокодила и накормила им тигрят

      Неоднозначный поступок пассажира самолета вызвал гнев пользователей сети

      Машину участников СВО нашли в реке со сломанными изнутри ручками дверей

      Четвертую версию детектора дронов «Булат» запустят в серию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше