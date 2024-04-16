Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
11:40, 16 апреля 2024Мир

Начало третьей мировой войны связали с вовлечением Запада в конфликт на Украине

Сакс: прямое участие Запада в конфликте на Украине приведет к третьей мировой

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Поводом к началу третьей мировой войны может стать инициация прямого участия армий стран Запада на Украине. Такую мысль высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X в ответ на публикацию предпринимателя Билла Экмана, в которой тот выступил за создание безопасной зоны в небе Украины под западным контролем.

«Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это [приведет] к уничтожению российских самолеов, и мир уже вступил бы в третью мировую войну», — написал он Экману.

Ранее бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования. Он предположил, что вероятным исходом станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России. Советник также подчеркнул, что к этому можно было прийти еще до начала спецоперации.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Сотак
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала россиянина за подрыв автомобиля экс-сотрудника СБУ в Москве. Он признался, что работал на Украину

      В российском городе создадут арт-объекты из мусора

      В России ответили на желание США вернуться к исполнению ДСНВ

      Расходы российских банков на кибербезопасность резко выросли

      50-летняя Хайди Клум вышла в свет в прозрачном платье

      Появились первые фото мужа Блиновской из зоны спецоперации

      В Петербурге студент назвал русских «самой убогой нацией» и поблагодарил Гитлера

      В России вырос рынок парфюмерии и косметики

      Драка между россиянином и сотрудником «Бургер Кинга» попала на видео

      Жителей Новороссийска предупредили о громких звуках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше