Сакс: прямое участие Запада в конфликте на Украине приведет к третьей мировой

Поводом к началу третьей мировой войны может стать инициация прямого участия армий стран Запада на Украине. Такую мысль высказал американский миллиардер Дэвид Сакс в соцсети X в ответ на публикацию предпринимателя Билла Экмана, в которой тот выступил за создание безопасной зоны в небе Украины под западным контролем.

«Если вы имеете в виду бесполетную зону, то это [приведет] к уничтожению российских самолеов, и мир уже вступил бы в третью мировую войну», — написал он Экману.

Ранее бывший советник Джорджа Буша по России и Евразии Томас Грэм заявил, что конфликт на Украине можно было предотвратить путем мирного урегулирования. Он предположил, что вероятным исходом станут территориальные уступки в пользу Москвы и гарантии безопасности для Украины и России. Советник также подчеркнул, что к этому можно было прийти еще до начала спецоперации.