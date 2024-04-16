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18:32, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Петербургский университет опроверг обучение в вузе оскорбившего русских мигранта

В ПСПбГМУ опровергли обучение в вузе оскорбившего русских мигранта

Фото: Konstantin Lenkov / Shutterstock / Fotodom

В Telegram-канале «Многонационал» 14 апреля появился пост, в котором утверждается, что первокурсник Первого Санкт-Петербургского медицинского университета имени Павлова публиковал комментарии с оскорблением русских. В университете опровергли информацию о том, что молодой человек из соцсетей является студентом петербургского медвуза.

«В связи с потоком обращений граждан в федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени академика И.П. Павлова" Министерства здравоохранения Российской Федерации (далее — университет) в отношении информации, распространенной в сети Интернет от имени Курбанова/Кудратилаева Ахмада/Ахмаджона Ильясовича сообщаем, что лица с такими именами и фамилиями не обучались и не обучаются в университете», — заявила пресс-служба вуза.

Об обучении правонарушителя в петербургском вузе не говорится и в релизе Следственного комитета России. «В социальных медиа сообщается об оскорбительных высказываниях гражданина Узбекистана, проживающего в Санкт-Петербурге, в адрес определенной группы лиц в публичном пространстве. По данному факту в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу организована процессуальная проверка», — сказано в заявлении СК.

В СМИ удалось найти лишь одну публикацию, основанную на изначальной информации об оставлявшем русофобские комментарии аккаунте. Еще пять СМИ опубликовали заявление петербургского вуза о том, что Ахмад Курбанов не учится в медицинском университете — среди них News.ru и Мойка 78.

Активнее всего изначальная публикация распространяется в соцсетях. Во «ВКонтакте» удалось найти десятки таких постов. Также публикации встречаются в Telegram.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

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