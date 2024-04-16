Обломок космической станции внезапно упал на дом и едва не задел человека

Обломки космической станции NASA проломили крышу дома в США

Объект, упавший с неба на дом мужчины в США, оказался обломком космической станции NASA. Об этом пишет Yahoo News.

В марте житель штата Флорида Алехандро Отеро написал в своем аккаунте Х (бывший Twitter), что неизвестный металлический объект внезапно «проломил крышу его дома и пролетел сквозь два этажа», едва не задев его сына.

Это произошло в то время и в том месте, которые точно соответствовали официальным расчетам о сгорании в атмосфере грузового блока со старыми батареями, сброшенного с орбитальной станции в 2021 году.

НАСА, которое впоследствии забрало объект у Отеро для анализа, подтвердило, что объект действительно был сброшен с орбитальной станции. «На основании экспертизы агентство установило, что обломки представляют собой опору грузового блока НАСА, используемого для погрузки батарей. Объект изготовлен из металлического сплава инконель, весит 0,7 килограмма, имеет высоту 10 сантиметров и диаметр 4 сантиметра», — говорится в сообщении.

Космическое агентство США также пообещало выяснить, как обломки сохранились после полного сгорания в атмосфере, добавив, что оно соответствующим образом обновит свои инженерные системы.

В сообщении новостного агентства Ars Technica в прошлом месяце говорилось, что, хотя батареи принадлежали НАСА, они были прикреплены к блоку, запущенному японским космическим агентством, что потенциально усложняет споры о зоне ответственности.

Ранее сообщалось, что метеорит проломил крышу дома жительницы французской коммуны Ширмек и испортил ей завтрак. Инцидент произошел, когда женщина в компании друга пила кофе у себя дома.