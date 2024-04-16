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17:20, 16 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный комик раскрыл заработок на ТНТ

Комик Пушкин заявил, что ему платили 60 тысяч рублей за шутки для сериалов ТНТ

Кадр: Stand-Up Club #1 / YouTube

Известный российский стендап-комик Костя Пушкин раскрыл заработок во время работы на канале ТНТ. В эфире подкаста «Страхи», запись которого доступна на YouTube, он заявил, что ему платили 60 тысяч рублей за написание шуток для сериалов телеканала.

Комик рассказал, что после участия в юмористическом проекте «Убойная лига» на ТНТ их с братом пригласили работать на канал. По словам Пушкина, он должен был придумывать шутки к готовым проектам канала. «Мы ничего не знали, но мы были как будто из "Убойной лиги" и как будто умели писать шутки, нам просто дали какой-то сериал почти дописанный усмешнить», — вспомнил он.

Пушкин отметил, что во время работы на ТНТ ему платили 60 тысяч в месяц. «Мы не каждый день ходили туда, но мы что-то пытались делать. Но у нас не получалось», — добавил он. Комик добавил, что уволился с этой работы спустя 4-5 месяцев.

Ранее Пушкин раскрыл изнанку работы на телевидении. По его словам, комики идут на телевидение, в частности на канал ТНТ, чтобы увеличить свою аудиторию. По его словам, как только юмористы понимают, что участие в телепроектах не приносит им выгоды, они уходят.

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      Олег Давыдов
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