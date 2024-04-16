Последствия скандала с квартирой сына мэра затопленного Орска в Дубае оценили

ТАСС: в ЕР считают, что мэр Орска Козупица не совершил ничего дискредитирующего

В «Единой России» (ЕР) считают, что глава затопленного из-за паводков Орска Василий Козупица, сын которого Николай живет в Саудовской Аравии и владеет квартирой в Дубае, не совершил ничего дискредитирующего. Последствия скандала для мэра оценили источники ТАСС в партии.

По словам одного из них, вопросов к чиновнику в партии, членом которой он является, не возникало. Собеседник агентства подчеркнул, что сын Козупицы совершеннолетний и «вправе делать все, что угодно».

Второй источник заявил, что возможность применения к главе Орска партийных санкций пока не рассматривается, так как в отношении него нечего предъявить. «Если бы он сам лично что-то заявил или же сын был несовершеннолетний, за которого он несет ответственность, то это был бы вопрос подробного изучения», — сказал неназванный представитель «Единой России».

Ранее глава Орска записал видео, в котором заявил, что его «дети добиваются всего сами». Козупица объяснил, что его сын с отличием окончил вуз по специальности «инженер-геолог» и впоследствии около десяти лет работал на Сахалине. После этого мужчина уехал в Саудовскую Аравию по приглашению на работу. Мэр города подчеркнул, что из-за жаркого климата жизнь там «тоже не мед».

О том, что Николай Козупица живет в Саудовской Аравии и владеет квартирой в Дубае, стало известно 15 апреля из видео Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России). В ролике утверждается, что в октябре 2022 года россиянин с семьей переехали в Саудовскую Аравию, где поселились на вилле и получили вид на жительство. Месяц назад мужчина приобрел в Дубае квартиру стоимостью более 30 миллионов рублей.

Расследование появилось на фоне половодья в Оренбургской области, которое началось с прорыва дамбы в Орске 5 апреля. По словам Козупицы, сооружение не выдержало рекордно высокого паводка. В свою очередь, прокуратура считает, что прорыв случился из-за ошибок в обслуживании дамбы.