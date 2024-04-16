Россиянин побывал в Камбодже и описал ее фразой «больше туда не вернусь»

Российский тревел-блогер побывал в Камбодже и описал эту страну фразой «больше туда не вернусь». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «Кутовой про путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, Камбоджа «близка к самым нищим местам Индии». При этом люди часто говорят, что страна быстро развивается, а сервис там становится лучше. «Нет, нет и еще раз нет. Может быть, если живешь в Камбодже, то наверняка видишь какое-то развитие. Но приезжая из супер развитого Бангкока, конечно, становится смешно», — заявил Кутовой.

Кроме того, в Камбодже туристы не чувствуют себя в безопасности, добавил блогер. Его девушку пытались ограбить на улице столицы государства — Пномпеня. «В туристических местах турист становится неодушевленным объектом — источником денег. Скажете, что так везде? Нет, в бедной стране это ощущается гораздо сильнее, по сравнению с тем же Таиландом», — заключил путешественник.

Ранее другой российский тревел-блогер побывал в гостях у знакомого британца-нудиста и признался, что такой опыт «заставит вздрогнуть до глубины души». По словам автора публикации, изначально он не знал, что его друг по имени Ник ходит по дому без одежды и просит делать так же своих гостей.