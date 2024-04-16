Туриста смыло волной со скалы во время фотосессии и унесло в океан

ABC News: туриста из Бангладеш смыло волной и унесло в океан в Австралии

В Австралии трех туристов смыло волной во время фотосессии на живописных скалах близ города Киама. Об этом сообщил портал ABC News.

Известно, что трое друзей упали в карьер Бомбо-Хедленд днем 14 апреля. Двум мужчинам удалось выбраться самостоятельно, а третьего унесло в океан.

Позже в тот же день серфингисты обнаружили 41-летнего мужчину из Бангладеш в 50 метрах от пляжа. Спасти путешественника не удалось. По данным источника, турист гостил в Австралии у друзей.

Похожий случай произошел на острове Тенерифе: туриста, который фотографировал океан, смыло волной в воду. Мужчину достали с помощью спасательного вертолета.