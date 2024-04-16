Машина с возвращавшимися с СВО россиянами утонула в реке — ее не могут достать двое суток. Что об этом известно?

Машина с возвращавшимися с СВО в Чувашию военными утонула под Воронежем

В Богучарском районе Воронежской области под воду ушел автомобиль, в котором, предположительно, ехали российские военнослужащие. Они возвращались домой из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Машина утонула в реке Дон в том месте, где ранее был установлен понтонный мост.

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Машина с военными выехала из зоны спецоперации 8 апреля — они направлялись в отпуск. Всего в автомобиле было три человека. Военнослужащие Николай Николаев и Алексей Иванов занимали пассажирские места, за рулем находился водитель Алексей Петров — состоял ли он в Вооруженных силах, не уточняется. В пути россияне связывались с родственниками, отчитываясь о своих перемещениях.

В чувашском городском паблике рассказали, что 9 апреля машина по трассе М4 «Дон» проехала Ростовскую область и въехала в Воронежскую, где связь с военными прервалась. «В Чувашскую Республику машина не заезжала», — говорится в посте.

Родственница Николая Николаева оставила администрации паблика свой контактный телефон для связи, однако с 11 апреля — дня, когда был размещен пост о поиске пропавших — обновлений о судьбе военных в сообществе не публиковали.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Машина с военными утонула на переправе

По данным местных журналистов, автомобиль с российскими военнослужащими ушел под воду в районе переправы через реку Дон между селами Галиевка и Подколодновка. В этом месте на реке нет постоянной переправы и попасть на противоположный берег Дона можно лишь по понтону.

14 апреля стало известно о проведении поисковых мероприятий в районе понтонной переправы на участке Галиевка — Подколодновка, где, предположительно, затонула машина военных. На момент написания заметки, 16 апреля, известно, что машину военных из воды так и не достали. Поисковые мероприятия продолжаются двое суток. По словам родственницы Николаева, достать машину не могут из-за течения.

Машину не достали. А может это вообще другая машина, есть ли вообще внутри люди, ничего неизвестно! Урмары Online | Главный Урмарский Паблик

В свою очередь, некоторые СМИ утверждают, что военные могли успеть выбраться из машины. Официально эта информация не подтверждалась.

Воронежские издания опубликовали кадры работы спасателей в месте переправы. На них видно, как сотрудники МЧС поставили две лодки против течения и ведут поиски.

В департаменте дорожной деятельности региона сообщили, что понтонная переправа на участке Галиевка — Подколодновка разводится «по факторам природного характера» и сейчас также находится в разведенном состоянии.

Известно, что в Воронежской области, как и в других российских регионах, произошел разлив рек, из-за которого в регионе были затоплены мосты, прорвана плотина и подтоплены жилые дома и придомовые участки.

Военные могли не знать, что понтон убрали

Местные жители рассказали, что возле разведенной переправы могло не быть предостерегающих знаков. Из этого следует, что ночью военные могли не заметить, что мост был разведен и съехать прямо в воду.

При этом департамент дорожного движения региона опровергает это предположение. «Временные дорожные знаки установлены в соответствии с утвержденной схемой организации дорожного движения на период разведения наплавного моста», — заявили чиновники.