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21:29, 16 апреля 2024Мир

В Белом доме попросили Зеленского не сравнивать Украину с Израилем

СюжетРоссия и НАТО:
Джон Кирби

Джон Кирби. Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Американских солдат не будет на Украине. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в ответ на просьбу прокомментировать сравнения Владимиром Зеленским ситуации на Украине и в Израиле. Слова Кирби приводит ТАСС.

«Это совершенно другая битва. Соединенные Штаты не будут брать на себя боевую роль в войне на Украине. Мы очень последовательно говорим об этом. Это совершенно другая битва, другие обстоятельства», — сказал Кирби.

Зеленский в интервью PBS сравнил поведение США по отношению к Украине и Израилю. По его словам, американцы помогли израильтянам отразить атаку Ирана, в то время как украинцы находятся в другом положении. Страны Запада не хотят помогать Украине, поскольку опасаются втягивания НАТО в войну с Россией, но в то же время Израиль не состоит в НАТО, указал украинский президент.

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      Марина Совина
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