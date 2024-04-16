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05:04, 17 апреля 2024Россия

В еще одном российском регионе объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

Фото: Aleksey Smyshlyaev/Global Look Press

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что вблизи границ региона заметили беспилотники.

«Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — уточнил Артамонов.

Липецкая область стала третьей, в которой был объявлен подобный режим в ночь на 17 апреля. Речь идет про Курскую и Воронежскую области.

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      Марина Совина
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