В еще одном российском регионе объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности

В Липецкой области объявили режим воздушной опасности, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Игорь Артамонов. Он рассказал, что вблизи границ региона заметили беспилотники.

«Введение режима "Воздушная опасность" не оказывает влияние на нормальную жизнедеятельность региона», — уточнил Артамонов.

Липецкая область стала третьей, в которой был объявлен подобный режим в ночь на 17 апреля. Речь идет про Курскую и Воронежскую области.