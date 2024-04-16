В России вырос рынок парфюмерии и косметики

Infoline: рынок косметики и парфюмерии в РФ в 2023 году вырос на 17 процентов

В 2023 году российский рынок косметики, парфюмерии и средств для ухода (без учета бытовой химии) вырос более, чем на 17 процентов, до 950 миллиардов рублей с НДС. Об этом со ссылкой на «Infoline-аналитику» пишут «Ведомости».

При этом продажи таких товаров онлайн (с учетом самовывоза) подскочили на 44 процента, до 420 миллиардов рублей. По мнению экспертов, активный рост онлайн-сегмента объясняется удобством для потребителей — есть возможность сравнить цены и ассортимент, а также выбрать способ получения товара. Директор практики по стратегии роста и продаж компании «Рексофт консалтинг» Кирилл Малышев считает, что интернет-магазины стали наиболее предпочтительным способом приобрести косметическое изделие.

В целом на рост рынка косметики повлияли инфляционные процессы, а также рост стоимости логистики и ослабление рубля. Одновременно с тем восстанавливается покупательская активность, отметил генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

Среди российских торговых сетей наиболее заметно выросла выручка у «Золотого яблока» — на 52 процента, до 93,4 миллиарда рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакса». Представитель ретейлера объяснил такую динамику активными продажами и продвижением в интернете. Он отметил, что за год доля сети на онлайн-рынке выросла с 37 до 50 процентов.

Лидером рынка по объему продаж остается сеть «Магнит косметик», где представлены также товары для личной гигиены и бытовая химия — ее годовая выручка составила 200,7 миллиарда рублей без НДС. «Л’Этуаль» (также принадлежат сети магазинов «Подружка») суммарно заработал 104,2 миллиарда, «Улыбка радуги» — 36 миллиардов, «Рив гош» и «Иль де ботэ» — 35 и 8,5 миллиарда рублей соответственно.

По итогам года выручка снизилась только у «Рив гош» — на один миллиард по сравнению с результатом 2022 года в 36 миллиардов рублей. Выручка в сегменте «косметика и дрогери» маркетпейсов Wildberries и Ozon составила 166,8 и 80,4 миллиарда рублей. Они занимают второе и пятое место соответственно по обороту в РФ на этом рынке.

В декабре прошлого года стало известно, что международный косметический концерн Avon, объявивший еще в первой половине 2022 года о прекращении инвестиций в России, решил пока не уходить из страны. Готовить к продаже свое единственное в стране предприятие производитель начал в апреле 2023 года, и осенью получил реальные предложения о сделке. Однако в итоге в компании отказались от этой идеи из-за нежелания уступать стабильно работающий бизнес со значительной скидкой.