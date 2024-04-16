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13:25, 16 апреля 2024Экономика

В России заявили об истощении многих нефтегазовых месторождений

Замглавы Минэнерго Сорокин: многие нефтегазовые месторождения в России истощены

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

К настоящему времени большая часть легкоизвлекаемых запасов сырья в России уже находится в разработке, а многие нефтегазовые месторождения страны сейчас истощены. Об этом заявил замглавы Министерства энергетики (Минэнерго) РФ Павел Сорокин, его слова приводит ТАСС.

Он также уточнил, что ресурсная рента в России будет сокращаться в среднесрочной перспективе. Это будет обусловлено рядом факторов, включая рост себестоимости добычи сырья, а также трудности с разработкой новых месторождений. В итоге вся отрасль будет нуждаться в дополнительном налоговом стимулировании на фоне ухудшения качества запасов, предупредил Сорокин.

С учетом этого одной из главных задач должно будет стать создание предпосылок для разработки истощенных месторождений в ряде российских регионов. Речь идет о ресурсных базах в Ханты-Мансийском автономном округе, центральной части страны, а также на отдельных участках Восточной Сибири, заключил Сорокин.

Ранее в Роснедрах заявили о рекордном замедлении прироста запасов нефти и газового конденсата в России. Так, в 2023 году объем разведанных резервов сократился на 30,9 процента и опустился до отметки в 565 миллионов тонн. Ниже этот показатель падал в последний раз в 2017 году — тогда он составил 550 миллионов тонн.

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      Анатолий Акулов
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