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11:19, 16 апреля 2024Силовые структуры

В российском городе объявляли план «Перехват» из-за мигранта с пистолетом

В Петербурге был объявлен план «Перехват» из-за мигранта с пистолетом

Алексей Никольский / РИА Новости

В Санкт-Петербурге объявляли план «Перехват» из-за мигранта, который сбил мотоциклиста и, показав пистолет, скрылся с места происшествия. Об этом стало известно 78.ru.

По данным издания, все произошло накануне вечером. Неизвестный мужчина, находясь за рулем китайского автомобиля, сбил мотоциклиста на пересечении проспектов Гражданского и Просвещения, а затем, продемонстрировав оружие, уехал.

Уточняется, что пострадавшему не потребовалась скорая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее такой план был введен от Москвы до Серпухова из-за стрелявшего по двум полицейским мужчины. Правоохранительные органы также перекрывали съезды с трассы М-10 на М-11 в Московской области из-за введенного в регионе плана «Сирена».

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      Олеся Мицкевич
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