В США рассказали о наиболее вероятном варианте ответа Израиля на атаку Ирана

NBC News: Израиль может ответить Ирану ударом за пределами его территории

Израиль может ответить на атаку Ирана в ночь на 14 апреля ударом за пределами его территории. О наиболее вероятном варианте ответа рассказал NBC News cо ссылкой на американских чиновников.

По словам источников телеканала, поскольку в результате иранской атаки не было массовых разрушений и пострадавших граждан, Израиль может ответить одним из менее агрессивных вариантов, ударив за пределами Ирана.

Отмечается, что потенциальные ответы израильской стороны варьировались от полного отказа от военных действий до ударов по территории Ирана.

Трое американских чиновников заявили, что варианты могут включать в себя удары на территории Сирии. Он не ожидают, что ответ будет направлен против высокопоставленных иранских чиновников, а вместо этого Израиль нанесет удары по складам вооружения.

Ранее чиновник США назвал главной мотивацией возможного ответного удара Израиля по территории Ирана намерение продемонстрировать свои возможности. По его словам, Израиль заинтересован ответить на атаку со стороны Тегерана не для эскалации напряженности в регионе, а с целью показать свою военную мощь.