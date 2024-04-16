Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:09, 16 апреля 2024Мир

В США рассказали о наиболее вероятном варианте ответа Израиля на атаку Ирана

NBC News: Израиль может ответить Ирану ударом за пределами его территории

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Израиль может ответить на атаку Ирана в ночь на 14 апреля ударом за пределами его территории. О наиболее вероятном варианте ответа рассказал NBC News cо ссылкой на американских чиновников.

По словам источников телеканала, поскольку в результате иранской атаки не было массовых разрушений и пострадавших граждан, Израиль может ответить одним из менее агрессивных вариантов, ударив за пределами Ирана.

Отмечается, что потенциальные ответы израильской стороны варьировались от полного отказа от военных действий до ударов по территории Ирана.

Трое американских чиновников заявили, что варианты могут включать в себя удары на территории Сирии. Он не ожидают, что ответ будет направлен против высокопоставленных иранских чиновников, а вместо этого Израиль нанесет удары по складам вооружения.

Ранее чиновник США назвал главной мотивацией возможного ответного удара Израиля по территории Ирана намерение продемонстрировать свои возможности. По его словам, Израиль заинтересован ответить на атаку со стороны Тегерана не для эскалации напряженности в регионе, а с целью показать свою военную мощь.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Россия ударила в район аэродрома ВСУ в Хмельницкой области. Туда должны были доставить американские самолеты F-16

      Три украинских беспилотника попытались атаковать российский регион

      Врач развеяла миф о пользе популярного продукта

      Huawei отменила выпуск флагмана P70

      На берег океана выбросило загадочное существо

      Россиянка нашла посреди дороги грязных и замерзших детей

      ВСУ попытались атаковать Россию с помощью воздушного шара

      Зеленского уличили в подготовке к эвакуации за границу

      Силовики вычислили призывавшего к истреблению украинцев админа «Утра Дагестана»

      В России предложили поднять зарплаты до уровня МРОТ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше