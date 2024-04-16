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15:01, 16 апреля 2024Культура

Звезда «Постучись в мою дверь» начал продавать билеты на свою свадьбу

Певец и актер Влад Соколовский начал продавать билеты на свою свадьбу

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Звезда российской версии сериала «Постучись в мою дверь», певец и актер Влад Соколовский начал продавать билеты на свою свадьбу. Об этом он сообщил в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Артист и его возлюбленная Ангелина Суркова узаконят отношения 20 апреля. «Нас посетила сумасшедшая идея! Пригласить на нашу свадьбу вообще всех. А именно после всей официальной и закрытой части для семьи сделать настоящий электронный фестиваль на террасе клуба», — написал артист.

Билет на мероприятие «Сон в летнюю ночь, свадьба Соколовских» стоит 2,5 тысячи рублей. Молодожены заявили, что не ждут от гостей подарков.

У Сурковой и Соколовского имеется общий ребенок Дэвид 2022 года рождения. Для Соколовского брак с матерью сына станет вторым по счету. С 2015 по 2018 годы артист был женат на певице Рите Дакоте, от которой у него есть шестилетняя дочь Мия.

Ранее российская певица, звезда музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Алекса отказалась приглашать свекровь на свою свадьбу.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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