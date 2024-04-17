Банки обеспокоились из-за условий оплаты на Ozon и Wildberries

Зампред ПСБ Басманов: оплата на маркетплейсах со скидкой ведет к падению кешбэка

Крупные банки обеспокоены отсутствием регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги и таким образом имеют конкурентное преимущество на своих платформах. Об этом говорится в заявлениях топ-менеджеров ВТБ и ПСБ, сообщает РБК.

Заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева уточнила, что совершаемые маркетплейсами, благодаря собственным финтех-решениям, операции «в какой-то момент времени должны контролироваться».

В свою очередь зампред Промсвязьбанка Константин Басманов обратил внимание, что маркетплейсы используют схемы оплаты с пониженной комиссией.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.