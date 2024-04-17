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01:02, 18 апреля 2024Экономика

Банки обеспокоились из-за условий оплаты на Ozon и Wildberries

Зампред ПСБ Басманов: оплата на маркетплейсах со скидкой ведет к падению кешбэка
СюжетНаселение России:

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Крупные банки обеспокоены отсутствием регулирования маркетплейсов, которые оказывают банковские и платежные услуги и таким образом имеют конкурентное преимущество на своих платформах. Об этом говорится в заявлениях топ-менеджеров ВТБ и ПСБ, сообщает РБК.

Заместитель руководителя департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Яна Тимофеева уточнила, что совершаемые маркетплейсами, благодаря собственным финтех-решениям, операции «в какой-то момент времени должны контролироваться».

В свою очередь зампред Промсвязьбанка Константин Басманов обратил внимание, что маркетплейсы используют схемы оплаты с пониженной комиссией.

Ранее стало известно, что более 1,4 миллиона человек зарабатывают вместе с маркетплейсом Ozon — это почти 1,7 процента трудоспособного населения России.

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      Юлия Мискевич
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