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04:12, 17 апреля 2024Ценности

Дочь популярной телеведущей снялась для журнала с обнаженной грудью

Изображение: обложка журнала W

Американская модель Амелия Грей Хэмлин снялась топлес для корейской версии журнала W. Соответствующая публикация появилась на странице издания в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

22-летняя дочь известной телеведущей и актрисы Лизы Ринны и писателя и актера Гарри Хэмлина в рамках фотосессии позировала с обнаженной грудью, которую прикрыла скрещенными руками. При этом она примерила черные кожаные перчатки выше локтей и надела колье и браслет из крупных металлических звеньев. Манекенщица распустила волосы, уложив их с объемом у корней, и нанесла бирюзовые тени на верхние веки.

Автором кадров стал дуэт базирующихся в Лондоне фотографов, известный как Sean and Seng.

В марте британская супермодель и актриса Кара Делевинь снялась в откровенном образе для рекламной кампании бренда Stella McCartney.

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      Карина Черных
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