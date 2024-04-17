Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:44, 17 апреля 2024Экономика

Крупному месторождению золота Якутии предрекли проблемы с окупаемостью

РБК: проект освоения месторождения Кючус окупится лишь при налоговых льготах

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Проект освоения золоторудного месторождения Кючус в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии окупится лишь при введении налоговых льгот, которые применяются на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию ПАО «Русолово» (входит в состав холдинга «Селигдар», который вкладывает средства в месторождение).

При отсутствии льгот экономика проекта будет очень сомнительной, предупредил начальник управления по сопровождению проектов развития ПАО «Русолово» Георгий Саркисьян. В самой презентации говорится, что без специальных условий проект окупить не удастся. Его чистая приведенная стоимость тогда окажется на уровне минус 15,1 миллиарда рублей. При наличии налоговых льгот картина будет иной, и чистая приведенная стоимость составит 1,4 миллиарда.

Геологоразведочные работы на Кючус намерены завершить в течение 2024 года. Горнообогатительный комбинат, который планируют построить через пять лет, должен выйти на проектную мощность к 2030 году. Запасы самого месторождения оцениваются в 175 тонн.

Ранее стало известно, что поставкой энергии на месторождение Кючус займется компания «Русатом Оверсиз», входящая в состав корпорации «Росатом». За генерацию электроэнергии будет отвечать первая в мире атомная станция малой мощности с реактором «Ритм-200Н» на 55 МВт. В будущем «Росатом» собирается распространить эту технологию и на другие рынки, в том числе за рубежом.

Что думаешь? Оцени!
      Лилиана Набиуллина
      Обсудить
      Последние новости

      В районе аэродрома в Крыму прозвучали взрывы. После этого неподалеку в поле начался пожар

      Адвокаты «нажали не на ту кнопку» и по ошибке развели не тех супругов

      Маск начал ждать демонстрацию российской «бумажной ракеты»

      В российском городе взорвали банкомат ради хищения миллионов

      В России две девочки поставили сверстника на колени из-за слитых в сеть фото

      Раскрыт гениально простой секрет символа Петербурга

      В России отложили ужесточение требований к составу алкоголя

      Аэропорты еще двух российских городов закрыли из-за угрозы атаки БПЛА

      Российский войска получат первые 30 робототехнических транспортных платформ

      Появились подробности атаки по российскому аэродрому в Крыму

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше