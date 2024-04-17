Крупному месторождению золота Якутии предрекли проблемы с окупаемостью

РБК: проект освоения месторождения Кючус окупится лишь при налоговых льготах

Проект освоения золоторудного месторождения Кючус в Усть-Янском и Верхоянском районах Якутии окупится лишь при введении налоговых льгот, которые применяются на территориях опережающего развития (ТОР). Об этом сообщает РБК со ссылкой на презентацию ПАО «Русолово» (входит в состав холдинга «Селигдар», который вкладывает средства в месторождение).

При отсутствии льгот экономика проекта будет очень сомнительной, предупредил начальник управления по сопровождению проектов развития ПАО «Русолово» Георгий Саркисьян. В самой презентации говорится, что без специальных условий проект окупить не удастся. Его чистая приведенная стоимость тогда окажется на уровне минус 15,1 миллиарда рублей. При наличии налоговых льгот картина будет иной, и чистая приведенная стоимость составит 1,4 миллиарда.

Геологоразведочные работы на Кючус намерены завершить в течение 2024 года. Горнообогатительный комбинат, который планируют построить через пять лет, должен выйти на проектную мощность к 2030 году. Запасы самого месторождения оцениваются в 175 тонн.

Ранее стало известно, что поставкой энергии на месторождение Кючус займется компания «Русатом Оверсиз», входящая в состав корпорации «Росатом». За генерацию электроэнергии будет отвечать первая в мире атомная станция малой мощности с реактором «Ритм-200Н» на 55 МВт. В будущем «Росатом» собирается распространить эту технологию и на другие рынки, в том числе за рубежом.