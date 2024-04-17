Умер известный советский актер

Советский актер Виктор Степанов умер в 77 лет

Известный советский и российский актер Виктор Степанов умер. Об этом сообщает ИА «Регнум».

Артист скончался в возрасте 77 лет в Москве. Степанов продолжительное время боролся с онкологическим заболеванием почек и хроническим обострением болезни легких. «Он умер в квартире на улице Дорожной в окружении родственников», — уточнил собеседник агентства.

Степанов сыграл одну из ролей в фильме режиссера Бориса Долина «Верные сердца» 1959 года. Впоследствии актер сменил сферу деятельности и работал в российской самолетостроительной корпорации, которая занимается конструированием, изготовлением, поддержанием и ремонтом самолетов марки МиГ.