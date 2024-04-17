В затонувшей машине с участниками СВО обнаружили тела военных. Их искали пять дней

Автомобиль с военнослужащими СВО из Чувашии затонул в Воронежской области

Главе Чувашии Олегу Николаеву доложили о затонувшем автомобиле, в котором находились участники специальной военной операции (СВО) на Украине. Военные возвращались домой в отпуск, они ехали через Ростовскую и Воронежскую области. О пропаже бойцов стало известно 11 апреля, их поиски продолжались до 16 апреля.

В затонувшем автомобиле нашли тела двух бойцов

Госкомитет Чувашии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям вечером 16 апреля сообщил в своем Telegram-канале, что глава региона проинформирован о затонувшей машине с возвращавшимися с СВО бойцами из Чувашии.

Николаев поручил установить контакт с семьями погибших и правительством Воронежской области, где был обнаружен автомобиль, для оказания необходимой поддержки.

Госкомитет также сообщил, что в ходе поисковых мероприятий удалось обнаружить автомобиль и тела двух погибших. В настоящий момент проводится поиск третьего пропавшего. «Окажем всю необходимую помощь в организации похорон погибших участников СВО», — говорится в сообщении.

Автомобиль мог съехать с понтонного моста во время переправы через Дон

Автомобиль доехал до Богучарского района Воронежской области. Предполагается, что машина могла утонуть в реке Дон во время переправы по понтонному мосту Галиевка — Подколодновка.

Местные жители рассказали, что на мосту не было установлено ограничительных знаков, и находившиеся в машине могли не знать, что сооружение убрано.

Родственники бойцов сообщили, что потеряли связь с военными 9 апреля: в последний раз они разговаривали, когда мужчины въезжали на платный участок трассы М-4 «Дон». Пост о пропаже россиян появился в соцсетях 11 апреля. С тех пор обновлений о судьбе военных не было.