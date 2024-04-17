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15:22, 17 апреля 2024Ценности

Затопленные в Дубае суперкары попали на видео

Затопленные во время ливней в Дубае суперкары Porsche и Ferrari попали на видео

Дорогие автомобили, которые залило водой во время ливней в Дубае, попали на видео. Соответствующий ролик опубликован на YouTube-канале блогера SpacesHyper.

Блогер поделился подборкой кадров, на которых видны затопленные суперкары в различных локациях. Так, например, очевидцы потопа запечатлели брошенные на дороге Rolls-Royce Cullinan за 300 тысяч долларов (24 миллиона рублей), несколько Porsche 911 стоимостью около 200 тысяч долларов (18,8 миллиона рублей), а также Lamborghini и Ferrari разных моделей.

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Кроме того, инфлюэнсер высказался и о пострадавших во время дождей машинах, которые стояли в гараже. Ущерб от стихии оценивается в миллионы долларов, уточнил автор публикации.

В ночь на 16 апреля на Дубай обрушились мощные дожди. Менее чем за сутки в крупнейшем городе страны выпало свыше 120 миллиметров осадков — в пустынном климате такой объем осадков выпадает в среднем за год. Популярный у россиян курорт затопило ливневыми водами.

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      Майя Пономаренко
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