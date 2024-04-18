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22:33, 18 апреля 2024Ценности

42-летняя Натали Портман позировала в откровенном наряде для журнала

Актриса Натали Портман снялась в кружевном боди для журнала L'Officiel Italia

Изображение: обложка журнала L'Officiel Italia

Американская актриса Натали Портман снялась в откровенном наряде для глянцевого журнала L'Officiel Italia. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 42-летняя знаменитость позирует в черном кружевном боди люксового бренда Dior. При этом видно, что изделие надето поверх прозрачного комплекта нижнего белья, состоящего из бюстгальтера и трусов с высокой посадкой.

Визажисты подвели ее глаза черным карандашом и нанесли на губы красную помаду. Стилисты, в свою очередь, уложили волосы звезды в объемные локоны.

В марте пользователи сети оценили преображение Натали Портман после развода с мужем, танцором балета Бенжаменом Мильпье. Тогда поклонники обратили внимание, что расставание с супругом благоприятно повлияло на внешность и стиль знаменитости.

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      Мария Винар
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