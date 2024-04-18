Бывшего главу Московской областной нотариальной палаты осудили на пять лет

Экс-глава Московской областной нотариальной палаты получил 5 лет за подкуп

Замоскворецкий суд Москвы приговорил бывшего президента Московской областной нотариальной палаты 70-летнего Станислава Смирнова к пяти годам лишения свободы за коммерческий подкуп. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Ему назначен штраф в 25 миллионов рублей.

Суд установил, что в сентябре 2021 года он получил пять миллионов рублей за помощь в назначении на должность нотариуса сына москвички. Деньги были переданы Смирнову в служебном кабинете на Озерковской набережной в Москве, уточняет «Коммерсантъ».

Сотрудники ФСБ задержали его 21 сентября 2022 года в своем доме в подмосковной Балашихе. Там были найдены 20 миллионов рублей.

Смирнов возглавил Московскую областную нотариальную палату в 2008 году после расправы над предшественником Владимиром Челышевым и исполнительным директором палаты Олегом Петринским. Преступники получили длительные сроки.

На Смирнова также было совершено покушение 20 декабря 2011 года. Ему повезло, так как киллер в момент стрельбы поскользнулся.