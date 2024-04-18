Минпромторг прокомментировал сообщения о резком росте цен на стройматериалы

Минпромторг опроверг сообщение о резком росте цен на стройматериалы в России

Telegram-канлы пишут, что цены на стройматериалы в России вырастут от 17 до 32 процентов. Причина — потребность в металлоконструкциях, цементе и гипсокартоне в регионах, пострадавших от паводка, а также на новых территориях страны. Источник этих данных не приводится.

Минпромторг опроверг информацию о возможном резком росте цен на стройматериалы. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя это сообщение, допустил лишь незначительное их колебание в связи с началом строительного сезона. «Причин для существенного роста цен на строительные материалы сейчас в принципе нет», — отметил он.

По словам представителя Минпромторга, сегодня в России достаточно производственных мощностей. При этом все необходимые строительные материалы выпускают в стране, их производство локализовано на 96 процентов. Доля импортных материалов во внутреннем потреблении не превышает 4 процентов и обычно фиксируется в премиальном сегменте.

Такого же мнения придерживается президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков. «На мой взгляд, таких рисков не существует, потому что мы понимаем, что ситуация чрезвычайная, которая сложилась в ряде регионов. В ближайшее время, как только вода пойдет на спад, будет, конечно же, высокий спрос на ряд строительный материалов, но все, что связано на сегодняшний день с реализацией новостроек, маловероятно, что это каким-то образом отразится», — пояснил он.

В свою очередь губернатор одного из пострадавших от паводка регионов — Оренбургской области — Денис Паслер заявил, что местные власти будут контролировать цены и наличие в регионе строительных материалов. Его цитирует «Интерфакс». «Безусловно, мы не должны допустить необоснованного роста цен и дефицита стройматериалов, потому что объем работы предстоит колоссальный», — сказал Паслер.

Информация о том, что в России резко вырастет стоимость стройматериалов, распространилась в СМИ. В частности, об этом написали «Брянская Губерния», «Агротайм» и «Москва FM».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».