Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
12:43, 18 апреля 2024Интернет и СМИ

Минпромторг прокомментировал сообщения о резком росте цен на стройматериалы

Минпромторг опроверг сообщение о резком росте цен на стройматериалы в России

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Telegram-канлы пишут, что цены на стройматериалы в России вырастут от 17 до 32 процентов. Причина — потребность в металлоконструкциях, цементе и гипсокартоне в регионах, пострадавших от паводка, а также на новых территориях страны. Источник этих данных не приводится.

Минпромторг опроверг информацию о возможном резком росте цен на стройматериалы. Статс-секретарь — замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов, комментируя это сообщение, допустил лишь незначительное их колебание в связи с началом строительного сезона. «Причин для существенного роста цен на строительные материалы сейчас в принципе нет», — отметил он.

По словам представителя Минпромторга, сегодня в России достаточно производственных мощностей. При этом все необходимые строительные материалы выпускают в стране, их производство локализовано на 96 процентов. Доля импортных материалов во внутреннем потреблении не превышает 4 процентов и обычно фиксируется в премиальном сегменте.

Такого же мнения придерживается президент ассоциации НОСТРОЙ Антон Глушков. «На мой взгляд, таких рисков не существует, потому что мы понимаем, что ситуация чрезвычайная, которая сложилась в ряде регионов. В ближайшее время, как только вода пойдет на спад, будет, конечно же, высокий спрос на ряд строительный материалов, но все, что связано на сегодняшний день с реализацией новостроек, маловероятно, что это каким-то образом отразится», — пояснил он.

В свою очередь губернатор одного из пострадавших от паводка регионов — Оренбургской областиДенис Паслер заявил, что местные власти будут контролировать цены и наличие в регионе строительных материалов. Его цитирует «Интерфакс». «Безусловно, мы не должны допустить необоснованного роста цен и дефицита стройматериалов, потому что объем работы предстоит колоссальный», — сказал Паслер.

Информация о том, что в России резко вырастет стоимость стройматериалов, распространилась в СМИ. В частности, об этом написали «Брянская Губерния», «Агротайм» и «Москва FM».

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Украинские националисты замышляли мятеж в 1944 году. Они проникли в Красную армию и хотели уничтожить офицеров

      Бывшего главу Московской областной нотариальной палаты осудили на пять лет

      Российские сервисы начали отключать входы в аккаунт через Google или Apple ID

      Профессора российского университета осудили по делу о госизмене

      В России мэр назвал врунами обратившихся к Путину горожан

      Законность заочного ареста главы СБУ российским судом проверят

      Врач рассказал об указывающем на диабет изменении кожи

      Супруга Эрнста рассказала о съемках постельных сцен с Буруновым

      Женщина испугалась конца света и оставила официанту огромные чаевые

      В ВСУ заявили о нехватке людей и техники для обороны в районе Часова Яра

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше