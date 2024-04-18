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15:28, 18 апреля 2024Ценности

Нелепый наряд Киры Найтли на фото папарацци вызвал споры в сети

Фото: Stephen Lock / Globallookpress.com

Британская актриса Кира Найтли попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

39-летняя знаменитость была замечена на улицах Лондона. Так, на размещенных фото звезда «Пиратов Карибского моря» предстала в джинсах оверсайз и черной футболке спортивного бренда Adidas, поверх которой был надет вязаный кардиган с абстрактным принтом. Также на ней присутствовали кожаная объемная куртка, бейсболка, золотая массивная цепь и ботинки.

Читатели портала разделились во мнениях по поводу внешнего вида Найтли. Многие из них сочли ее наряд нелепым. «Ее образ можно назвать одним сплошным беспорядком», «Кира, тебе необязательно носить всю одежду из твоего шкафа одновременно», «Во что она одета?», «Она похожа на многих людей в Лондоне, которые просто занимаются своими делами. Оставьте ее в покое», «А мне нравится ее наряд. Золотая цепь — идеальный штрих, который завершает образ», «Она по-прежнему красива, и одежда ее не особо заботит» — писали они.

В октябре прошлого года Кира Найти снялась в откровенном образе для корейской версии журнала W. Тогда актриса позировала перед камерой в ювелирных украшениях модного дома Chanel из коллекции Tweed de Chanel, посвященной твиду.

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      Мария Винар
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