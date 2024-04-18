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13:47, 18 апреля 2024Экономика

Песков оценил законность ареста недвижимости россиян во Франции

Песков признал аресты недвижимости россиян во Франции незаконными

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что аресты собственности граждан РФ во Франции являются незаконными. Так представитель Кремля прокомментировал арест виллы под Биаррицем, которая принадлежала российскому бизнесмену Артуру Очеретному, в разговоре с журналистами, его слова приводит агентство ТАСС.

Песков подчеркнул, что подобными действиями власти Франции подрывают основы своей правовой системы. «Это частная собственность, и поэтому любое посягательство на частную собственность является нарушением любых законов и является априори незаконным. Таким образом французские власти подрывают основы своей правовой системы», — дал оценку инциденту пресс-секретарь президента.

Песков также отметил, что российская сторона уже неоднократно обозначала свою позицию на этот счет. От дальнейших комментариев пресс-секретарь отказался, объяснив это тем, что вопросы, касающиеся частной собственности граждан России, «не совсем прерогатива Кремля».

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      Полина Кислицына
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