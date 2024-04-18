РУВИКИ представила уличные выставки в Москве

РУВИКИ представила три выставки в Москве, посвященные знаниям

Новая интернет-энциклопедия РУВИКИ представила три выставки, посвященные знаниям в различных областях.

С 15 апреля по 15 мая Тверском бульваре можно будет найти ответы на самые популярные детские вопросы: Почему небо голубое? Почему мыльные пузыри переливаются на солнце? Зачем зебре полоски? Стенды РУВИКИ посвящены интересным фактам, которые заставляют задуматься детей и взрослых.

С 15 апреля по 1 июня в Клементьевском переулке можно узнать самые необычные факты о столице. Выставка «Узнай свой город» поможет поближе познакомиться с крупнейшим мегаполисом России через удивительные истории о Москве и её культурном наследии.

Выставка «Впервые слышу» пройдет на Гоголевском бульваре с 2 мая по 2 июня. У зрителей будет возможность выяснить, что скрывается за необычными терминами и понятиями, а заодно и расширить свой словарный запас.

«РУВИКИ – это возможность каждый день узнавать новое и расширять свой кругозор. Мы постарались выбрать любопытные темы. Что такое амперсанд? Почему жмут руки при встрече? Где растет самое старое дерево Москвы? Все ответы можно найти на стендах РУВИКИ на московских бульварах», — говорит заместитель генерального директора новой интернет-энциклопедии РУВИКИ Елена Литовченко.

