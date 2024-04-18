Путин высказался о судьбе главы Крыма Аксенова после окончания полномочий

Путин заявил, что уверен в переизбрании Аксенова на должность главы Крыма

Крымчане поддержат переизбрание Сергея Аксенова на должность главы Крыма. Так о судьбе чиновника после окончания полномочий высказался президент России Владимир Путин, его слова приводятся на сайте Кремля.

Несмотря на то, что Аксенов не проходил службу в Вооруженных силах России и не является военным, обращаясь к главе государства, чиновник использовал форму воинского приветствия «Здравия желаю» и добавил, что является «солдатом президента».

«Сергей Валерьевич, у вас все получается. Ну, не все, но все основные задачи решаете. Я уверен, что крымчане вас поддержат», — обратился к Аксенову Путин.

Чиновник возглавляет регион с 2014 года, когда Крым вошел в состав России по итогам референдума. 96,77 процента крымчан высказались в пользу присоединения региона к России. Несмотря на это, Украина по-прежнему считает Крым оккупированной территорией. Российские власти много раз заявляли, что жители Крыма высказались за воссоединение с Россией в соответствии со всеми демократическими процедурами в рамках международного права и Устава ООН.