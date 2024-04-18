Россиян заставили разобрать дамбу для спасения от паводка по приказу майора МЧС

Жителей тюменского села Пахомова заставили разобрать дамбу по приказу майора МЧС

Жителей села Пахомова Тюменской области заставили разобрать дамбу для спасения от паводковых вод по приказу майора МЧС. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, вода подступает к российскому селу. Местные жители решили действовать, закупили глину и начали строить преграду.

По их словам, когда процесс подходил к завершению, на место прибыл сотрудник МЧС и потребовал разобрать самодельную дамбу из-за того, что глину насыпали якобы к дому одного из его подчиненных.

Однако люди уверяют, что в том доме никто не живет уже семь лет, а пожертвовать одним домом для спасения всего села, по их мнению, — идея здравая.

Жителям Пахомова пришлось нанять экскаватор, чтобы отгрести глину. Предположительно, в тюменском управлении МЧС организовали проверку, майора отстранили до завершения разбирательств.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о риске прорыва дамб в двух районах региона.

В России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.