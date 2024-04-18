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10:07, 18 апреля 2024Россия

Россиян заставили разобрать дамбу для спасения от паводка по приказу майора МЧС

Жителей тюменского села Пахомова заставили разобрать дамбу по приказу майора МЧС

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Жителей села Пахомова Тюменской области заставили разобрать дамбу для спасения от паводковых вод по приказу майора МЧС. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.

По данным издания, вода подступает к российскому селу. Местные жители решили действовать, закупили глину и начали строить преграду.

По их словам, когда процесс подходил к завершению, на место прибыл сотрудник МЧС и потребовал разобрать самодельную дамбу из-за того, что глину насыпали якобы к дому одного из его подчиненных.

Однако люди уверяют, что в том доме никто не живет уже семь лет, а пожертвовать одним домом для спасения всего села, по их мнению, — идея здравая.

Жителям Пахомова пришлось нанять экскаватор, чтобы отгрести глину. Предположительно, в тюменском управлении МЧС организовали проверку, майора отстранили до завершения разбирательств.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил о риске прорыва дамб в двух районах региона.

В России, по последним данным, из-за половодья в 33 регионах подтоплены 27 993 приусадебных участка и 15 641 жилой дом. По информации МЧС, к столь сильному половодью в России привели природные факторы: переувлажнение почвы в осеннее время и ее последующее промерзание, а также большие объемы снега, резкое весеннее потепление и обильные осадки.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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