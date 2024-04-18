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15:13, 18 апреля 2024Экономика

Продажи одного вида техники в России взлетели

«Ведомости»: продажи умных колонок в России резко выросли в январе-марте

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

По итогам первого квартала 2024 года продажи умных колонок в России выросли на 33,3 процента в сравнении с тем же периодом 2023-го и превысили 1 миллион гаджетов. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на статистические данные аналитиков «М.Видео — Эльдорадо».

Подобную динамику подтверждают и в IТ-холдинге Fplus. Там заявили, что за этот период времени продажи умных колонок на российском рынке подскочили на 30 процентов. По данным экспертов, лидером по объемам продажи стал «Яндекс» с долей в 83,2 процента. В топ-3 также вошли VK (6 процентов) и «Сбер» (5,2 процента).

При этом в «Мегамаркете» зафиксировали десятикратный рост спроса на этот вид техники. В свою очередь, аналитики «Ситилинка» заявили об увеличении интереса россиян к умным колонкам в 2,5 раза в количественном выражении. В денежном продажи выросли в 3,5 раза, заключили эксперты.

Продажи умных колонок в России растут не первый год. Так, по итогам 2023-го спрос граждан на этот вид техники увеличился в 1,5 раза. В операторе фискальных данных «Платформа ОФД» заявили, что средний чек подобных покупок в стране составил 7590 рублей и превысил показатель 2022 года на 7 процентов.

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      Анатолий Акулов
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