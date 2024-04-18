Тысячи россиян застряли в Дубае в ожидании вылета на родину

ТАСС: число ожидающих вылета из Дубая россиян сократится до 3000 человек

Тысячи россиян застряли в ОАЭ, при этом число ожидающих вылета из Дубая на родину отечественных туристов к концу четверга, 18 апреля, сократится до 3000 человек. Об этом в беседе с ТАСС заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по вопросам выездного туризма, глава туроператора Space Travel Артур Мурадян.

«Порядка 5000 россиян было на вчерашний день, но уже цифра уменьшается, — добавил эксперт. — Думаем, что она порядка 3000 составит к концу сегодняшнего дня и будет планомерно уменьшаться».

Более того, специалист подчеркнул, что речь идет как об организованных, так и о самостоятельных путешественниках из России. «Те, у кого вылеты сегодня, завтра и далее летят согласно расписанию, туристам не о чем переживать», — отметил он.

Ранее стало известно, что российские туристы не аннулируют туры в ОАЭ из-за обрушившихся на страну рекордных ливней. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Дмитрия Горина, есть лишь корректировка дат вылета в популярное курортное государство.

