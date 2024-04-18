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19:43, 18 апреля 2024Ценности

Внешний вид Рианны на новых фото описали в сети фразой «выглядит огромной»

Фото: Belinda Jiao / Reuters

Внешний вид барбадосской певицы Рианны в оверсайз-одежде на новых фото описали в сети фразой «выглядит огромной». Соответствующий материал и комментарии появились на Daily Mail.

Отмечается, что 36-летняя исполнительница презентовала новую коллекцию кроссовок своей марки Fenty, которую создала в коллаборации с брендом Puma. На данном мероприятии она появилась в сером наряде, который включал в себя объемное пальто выше колена и удлиненные мешковатые брюки. Также звезда окрасила волосы в блонд и подчеркнула губы красной помадой в тон маникюру.

Фото: Stuart C. Wilson / Getty Images

Читатели издания высказались об образе артистки под публикацией. «Похожа на квадратных медведей из IKEA», «Вероятно, снова беременна», «В такой одежде она выглядит огромной», «Наряд ужасный, смотрится нелепо», «Я думаю, она выглядит мило со светлыми волосами, но эту дедушкину одежду надо убрать», «Очень красивая, но наряд отвратительный», — заявили юзеры.

Ранее в апреле Рианна посетила музыкальный фестиваль Coachella в Калифорнии, США, и смутила фанатов в сети одной деталью в своем образе.

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      Карина Черных
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