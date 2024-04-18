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01:04, 18 апреля 2024Бывший СССР

Зеленский признал продвижение ВС России

Владимир Зеленский признал продвижение ВС России
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Владимир Зеленский признал продвижение ВС России во время обращения к лидерам Европейского союза (ЕС) на саммите в Брюсселе. Об этом сообщает ТАСС.

«Они [российские военные] оказывают на нас давление на фронте и постепенно продвигаются», — подчеркнул он. Политик также попросил у западных стран «все, что помогает удерживать линию фронта», в частности снаряды, технику и беспилотники.

Ранее Зеленский в интервью PBS сравнил поведение Соединенных Штатов по отношению к Украине и Израилю. По его словам, американцы помогли израильтянам отразить атаку Ирана, в то время как украинцы находятся в другом положении. Страны Запада не хотят помогать Украине, поскольку опасаются втягивания Североатлантического альянса в войну с Россией, но в то же время Израиль не состоит в НАТО, указал украинский президент.

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      Марина Совина
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