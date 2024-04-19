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07:14, 19 апреля 2024Бывший СССР

В двух украинских городах на фоне воздушной тревоги произошли взрывы

Украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Одессе и Днепропетровске
СюжетВзрывы в Одессе:

Фото: Globallookpress.com

В Одессе и Днепропетровске на фоне воздушной тревоги произошли взрывы, об этом сообщило украинское издание «Общественное» в Telegram-канале.

Корреспонденты издания сообщили о трех сериях взрывов в Днепропетровске. Как уточнил глава Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак, регион находился под ракетным ударом, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

По его словам, в городе возник пожар, девять человек пострадали. В Кривом Роге повреждения получил объект инфраструктуры. Последствия взрывов в Одессе не сообщаются.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушная тревога звучала по всей территории страны, позднее последовали отбои, предупреждение сохраняется только в Кировоградской области.

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      Марина Совина
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