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09:03, 19 апреля 2024Путешествия

В Европе похитители держали туриста в плену 23 дня ради выкупа и попали на видео

The Olive Press: в Испании шведского туриста держали в плену 23 дня ради выкупа

В Испании шведского туриста похитили и держали в плену ради выкупа. Задержание злоумышленников попало на видео, которым делится издание The Olive Press.

Европеец прибыл в аэропорт Малаги из Турции в марте и пропал по дороге из аэропорта в отель. Через несколько дней похитители связались с семьей путешественника и потребовали выкуп в 500 тысяч евро (более 50 миллионов рублей) для его освобождения. Родственники сразу обратились в полицию.

Правоохранители выяснили, что преступники каждые пять дней переезжали из одной квартиры в другую. Шведа держали в наручниках и с устройством слежения на ноге. Злоумышленники использовали поддельные документы для аренды машин и квартир, что усложняло слежку.

С помощью полиции родственник похищенного договорился с бандой о встрече в ресторане, чтобы передать им деньги. В результате правоохранители освободили туриста и задержали двух похитителей сирийского и ливанского происхождения.

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      Мария Борисова
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