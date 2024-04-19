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23:40, 19 апреля 2024Экономика

В России посоветовали МФВ и Всемирному банку переключиться с Украины на Газу

Оверчук: МФВ и Всемирный банк должны переключиться с Украины на Газу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) должны переключить свое внимание с Украины на сектор Газа. Об этом говорится заявлении российского вице-премьера Алексея Оверчука на 109-й встрече заседания комитета по развитию МВФ и ВБ, передает ТАСС.

По мнению российской стороны, международные финансовые институты делают недостаточно для Газы, что «резко контрастирует с миллиардами, потраченными на поддержку находящегося в агонии нацистского режима на Украине».

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      Марина Совина
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