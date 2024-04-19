В России посоветовали МФВ и Всемирному банку переключиться с Украины на Газу

Оверчук: МФВ и Всемирный банк должны переключиться с Украины на Газу

Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк (ВБ) должны переключить свое внимание с Украины на сектор Газа. Об этом говорится заявлении российского вице-премьера Алексея Оверчука на 109-й встрече заседания комитета по развитию МВФ и ВБ, передает ТАСС.

По мнению российской стороны, международные финансовые институты делают недостаточно для Газы, что «резко контрастирует с миллиардами, потраченными на поддержку находящегося в агонии нацистского режима на Украине».