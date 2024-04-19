В КНДР выпустили клип о «дружелюбном отце» Ким Чен Ыне

Reuters: Ким Чен Ына восхвалили в новом клипе как дружелюбного отца

В Северной Корее выпустили новую песню и клип, которые восхваляют лидера страны Ким Чен Ына как «дружелюбного отца» и «великого лидера». Об этом сообщает Reuters.

«В нем [клипе] участвуют северокорейцы разного происхождения, от детей до военнослужащих и медицинского персонала, энергично выкрикивающие такие строки, как: "Давайте споем, Ким Чен Ын, великий лидер" и "Давайте похвастаемся Ким Чен Ыном, дружелюбным отцом"», — отмечается в материале агентства.

Выпуск песни произошел на фоне смены Пхеньяном названия одного из своих ключевых праздников. 12 апреля в Северной Корее празднуется День Солнца, приуроченный ко дню рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. В этом году государственные СМИ страны стали использовать его более нейтральное название «Апрельский праздник».

Ранее Ким Чен Ын заявил о необходимости безупречно подготовиться к войне с Южной Кореей. В ходе визита в Военно-политическую академию имени Ким Чен Ира лидер КНДР подчеркнул, что в случае военного конфликта страна «непременно уничтожит» врагов, «без колебания задействовав все средства».

