20 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире
20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови, а во всем мире чествуют артистов цирка. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 20 числа.
Праздники в России
Национальный день донора крови
С 2007 года в России отмечают Национальный день донора крови. В этот день чествуют людей, которые жертвуют свою кровь ради спасения чьей-то жизни. Также поздравления принимают врачи, которые работают на станциях переливания крови.
Дату выбрали не случайно: 20 апреля 1832 года акушер из Петербурга Андрей Вольф впервые перелил роженице донорскую кровь ее мужа. Таким образом он смог спасти жизнь пациентке.
Праздники в мире
День цирка
Каждую третью субботу апреля в мире отмечается День цирка. В 2024 году праздник выпал на 20 апреля. Впервые его отметили в 2010 году с подачи Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.
День цирка призван напомнить людям о том, как непроста работа циркового артиста. За фасадом легкости и веселья скрываются долгие годы учебы и ежедневные многочасовые тренировки.
День поисков смысла жизни
День поисков смысла жизни — праздник мировой, хоть и неофициальный. Неизвестно, кто и когда его учредил, вероятно, это произошло стихийно. Суть праздника заключается в том, чтобы задуматься о смысле своей жизни и подумать над тем, как стоит жить, чтобы в старости не пожалеть об упущенном времени.
Какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля
- День китайского языка в ООН;
- Международный день климатической фантастики;
- День картошки фри с сыром чеддер в США.
Какой церковный праздник сегодня
Пpaздник Лeушинcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы»
Предполагается, что чудотворный образ Бoжиeй Мaтepи «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы» был написан по заказу купца Гавриила Медведева в во второй половине XIX века. Эту икону он пожертвовал Иоанно-Предтеченскому монастырю в Леушине.
В начале XX века специально для святого Иоанна Кронштадтского был создан список образа, на котором сделали надпись «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы». Считается, что именно этот список позже передали Георгиевскому Даневскому монастырю в Черниговской области, где он находится и сегодня. За время пребывания в обители образ прославился чудесами исцеления.
Какие еще церковные праздники отмечают 20 апреля
- День памяти священномучеников Руфина и Акилины;
- День памяти священномученика Даниила Переяславского.
Приметы на 20 апреля
- Морозный день — лето будет хлебным;
- Если ночью ярко светят звезды — днем будет ливень с грозой;
- Если небо на восходе солнца красное — погода днем резко переменится.
Кто родился 20 апреля
Вячеслав Фетисов
20 апреля 66 лет исполняется Вячеславу Фетисову — советскому хоккеисту и тренеру. За свою карьеру он собрал все высшие титулы в хоккее: Фетисов — семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубков Европейских чемпионов, Канады, Стэнли. Международная федерация хоккея включила его в символическую сборную столетия — команду, которую «собрали» из лучших игроков века.
Баста
20 апреля 1980 года родился рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Также он выпускал треки под псевдонимами Ноггано, Dead Василь, N1NT3ND0 и другими.
Музыкальную карьеру Баста начинал в составе группы «Психолирик» (сейчас — «Каста»), однако большой успех пришел к нему с началом сольного творчества. Сегодня Баста — успешный музыкант, владелец собственного музыкального лейбла Gazgolder и ряда других бизнес-проектов. В 2019 году он официально стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА.
Кто еще родился 20 апреля
- Джессика Лэнг (75 лет) — американская актриса;
- Александр Лебедь (1950-2002) — экс-секретарь Совета безопасности РФ;
- Константин Лавроненко (63 года) — российский актер.