20 апреля: какой праздник сегодня отмечают в России и мире

20 апреля в России отмечают Национальный день донора крови, а во всем мире чествуют артистов цирка. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля, какие приметы связаны с этим днем и кто из знаменитостей родился 20 числа.

Праздники в России

Национальный день донора крови

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

С 2007 года в России отмечают Национальный день донора крови. В этот день чествуют людей, которые жертвуют свою кровь ради спасения чьей-то жизни. Также поздравления принимают врачи, которые работают на станциях переливания крови.

Дату выбрали не случайно: 20 апреля 1832 года акушер из Петербурга Андрей Вольф впервые перелил роженице донорскую кровь ее мужа. Таким образом он смог спасти жизнь пациентке.

Праздники в мире

День цирка

Каждую третью субботу апреля в мире отмечается День цирка. В 2024 году праздник выпал на 20 апреля. Впервые его отметили в 2010 году с подачи Европейской цирковой ассоциации и Всемирной федерации цирка.

День цирка призван напомнить людям о том, как непроста работа циркового артиста. За фасадом легкости и веселья скрываются долгие годы учебы и ежедневные многочасовые тренировки.

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

День поисков смысла жизни

День поисков смысла жизни — праздник мировой, хоть и неофициальный. Неизвестно, кто и когда его учредил, вероятно, это произошло стихийно. Суть праздника заключается в том, чтобы задуматься о смысле своей жизни и подумать над тем, как стоит жить, чтобы в старости не пожалеть об упущенном времени.

Какие еще праздники отмечают в мире 20 апреля

День китайского языка в ООН;

Международный день климатической фантастики;

День картошки фри с сыром чеддер в США.

Какой церковный праздник сегодня

Пpaздник Лeушинcкoй икoны Бoжиeй Мaтepи «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы»

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Предполагается, что чудотворный образ Бoжиeй Мaтepи «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы» был написан по заказу купца Гавриила Медведева в во второй половине XIX века. Эту икону он пожертвовал Иоанно-Предтеченскому монастырю в Леушине.

В начале XX века специально для святого Иоанна Кронштадтского был создан список образа, на котором сделали надпись «Aз ecмь c вaми, и никтoжe нa вы». Считается, что именно этот список позже передали Георгиевскому Даневскому монастырю в Черниговской области, где он находится и сегодня. За время пребывания в обители образ прославился чудесами исцеления.

Какие еще церковные праздники отмечают 20 апреля

День памяти священномучеников Руфина и Акилины;

День памяти священномученика Даниила Переяславского.

Приметы на 20 апреля

Морозный день — лето будет хлебным;

Если ночью ярко светят звезды — днем будет ливень с грозой;

Если небо на восходе солнца красное — погода днем резко переменится.

Кто родился 20 апреля

Вячеслав Фетисов

20 апреля 66 лет исполняется Вячеславу Фетисову — советскому хоккеисту и тренеру. За свою карьеру он собрал все высшие титулы в хоккее: Фетисов — семикратный чемпион мира, девятикратный чемпион Европы, двукратный олимпийский чемпион, обладатель кубков Европейских чемпионов, Канады, Стэнли. Международная федерация хоккея включила его в символическую сборную столетия — команду, которую «собрали» из лучших игроков века.

Баста

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

20 апреля 1980 года родился рэпер Василий Вакуленко, более известный как Баста. Также он выпускал треки под псевдонимами Ноггано, Dead Василь, N1NT3ND0 и другими.

Музыкальную карьеру Баста начинал в составе группы «Психолирик» (сейчас — «Каста»), однако большой успех пришел к нему с началом сольного творчества. Сегодня Баста — успешный музыкант, владелец собственного музыкального лейбла Gazgolder и ряда других бизнес-проектов. В 2019 году он официально стал владельцем ростовского футбольного клуба СКА.

Кто еще родился 20 апреля