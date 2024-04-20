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22:55, 20 апреля 2024Россия

Медведев пожелал США гражданской войны

Медведев пожелал США как можно быстрее погрузиться в новую гражданскую войну
Дмитрий Медведев

Дмитрий Медведев. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал Соединенным Штатам гражданской войны. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Так Медведев прокомментировал решение Палаты представителей США одобрить законопроект о помощи Украине. По его словам, никто не сомневался в том, что Вашингтон «одобрит "помощь" банде неонацистов».

Медведев заявил, что американские конгрессмены проголосовали «за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны». Он добавил, что таким образом Соединенные Штаты высказались за максимальное увеличение числа жертв вооруженного конфликта.

По его словам, решение Палаты представителей США было русофобским. Он пожелал Соединенным Штатам «как можно быстрее самим погрузиться в новую гражданскую войну». Медведев выразил надежду, что война в США «будет кардинально отличаться от войны Севера и Юга в XIX веке и будет вестись с применением самолетов, танков, артиллерии, РСЗО, всех видов ракет и прочего оружия».

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Марина Совина
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