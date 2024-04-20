Медведев предрек рост числа жертв на Украине из-за американского законопроекта
Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о выделении новой партии военной помощи Украине приведет к росту числа жертв конфликта, предрек заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
По его словам, в том, что Вашингтон окажет помощь Киеву, не было никаких сомнений. Он отметил, что у этого решения будут трагические последствия.
«Это было голосование радостных штатовских ублюдков: а) за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», — написал Медведев.
Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.