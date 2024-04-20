Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:40, 20 апреля 2024Россия

Медведев предрек рост числа жертв на Украине из-за американского законопроекта

Медведев: выделение США помощи Украине стало голосованием за увеличение жертв

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о выделении новой партии военной помощи Украине приведет к росту числа жертв конфликта, предрек заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, в том, что Вашингтон окажет помощь Киеву, не было никаких сомнений. Он отметил, что у этого решения будут трагические последствия.

«Это было голосование радостных штатовских ублюдков: а) за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», — написал Медведев.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      В США приняли законопроект о конфискации активов России в пользу Украины

      Медведев предрек рост числа жертв на Украине из-за американского законопроекта

      Байден призвал Сенат «быстро отправить ему на стол» проект о помощи Украине

      В Белгородской области уничтожили украинский беспилотник

      В МВД предложили ужесточить контроль за техосмотром транспорта

      На Украине рассказали о мерах по «стимулированию» уклонистов

      Защитник ЦСКА извинился перед болельщиками за удаление в игре с «Ахматом»

      Нетаньяху поблагодарил США за военную помощь Израилю

      Медведев пожелал США гражданской войны

      В Госдуме прокомментировали конфискацию российских активов в пользу Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше