Медведев предрек рост числа жертв на Украине из-за американского законопроекта

Медведев: выделение США помощи Украине стало голосованием за увеличение жертв

Принятый Палатой представителей Конгресса США законопроект о выделении новой партии военной помощи Украине приведет к росту числа жертв конфликта, предрек заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, в том, что Вашингтон окажет помощь Киеву, не было никаких сомнений. Он отметил, что у этого решения будут трагические последствия.

«Это было голосование радостных штатовских ублюдков: а) за продолжение гражданской войны разделенного народа нашей ранее единой страны; б) за максимальное увеличение числа жертв этой войны», — написал Медведев.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.