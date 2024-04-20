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22:18, 20 апреля 2024Россия

Медведев прокомментировал выделение США новой помощи Украине

Медведев: Россия победит несмотря на помощь США Украине

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

В том, что США выделит очередной пакет помощи Украине, не было никаких сомнений. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

По его словам, таким образом Палата представителей Конгресса США проголосовала за продолжение гражданской войны и увеличение числа жертв конфликта между Россией и Украиной.

«Мы, конечно, победим, несмотря на 61 млрд кровавых долларов, которые в основном пойдут в глотку их ненасытного ВПК. Сила и Правда за нами», — написал Медведев.

Также зампред Совбеза пожелал США пройти через гражданскую войну. По его мнению, в результате этого конфликта страна распадется.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в сенат.

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      Евгений Силаев
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