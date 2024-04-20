Служащие в ВСУ отец и сын расстреляли полицейского в Винницкой области

Служащие в ВСУ отец и сын расстреляли полицейского на блокпосту

Служащие в Вооруженных силах Украины (ВСУ) отец и сын расстреляли полицейских на блокпосту в Винницкой области. По информации издания «Страна.ua», речь идет о Валерии и Виталии Василаке, 1972 и 1998 рождения соответственно.

В ВСУ подтвердили, что напавшие были военнослужащие одной из воинских частей Сухопутных войск Украины. В сети также появлялась информация о том, что мужчин задержали, однако эти данные официально не подтверждались.

В ночь на субботу, 20 апреля, полицейские остановили машину Suzuki Grand Vitara, в которой сидели двое мужчин в военной форме, для проверки документов. В какой-то момент мужчины открыли огонь по стражам правопорядка. В результате один из правоохранителей погиб на месте, а второй получил ранения и был доставлен в больницу. После происшествия мужчины скрылись на машине. Их автомобиль мог поехать в Одесскую область.