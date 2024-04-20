Появилась информация о задержании в Москве известного политолога

Политолог Суздальцев опроверг информацию о своем задержании в Москве

В Москве задержали известного российского политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье 361.1 («Создание или участие в экстремистском формировании»). Отмечается, что политолога заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Позднее политолог в разговоре с РБК опроверг появившуюся информацию о своем задержании. «Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация», — сказал он.

Суздальцев проживал в Белоруссии с 1993 по 2006 год. В России он был членом экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации и экспертного совета Комитета Совета Федерации по делам СНГ. Также политолог работал в Высшей школе экономики.