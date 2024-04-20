Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:34, 20 апреля 2024Силовые структуры

Появилась информация о задержании в Москве известного политолога

Политолог Суздальцев опроверг информацию о своем задержании в Москве

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

В Москве задержали известного российского политолога Андрея Суздальцева. Об этом сообщает Shot.

По данным издания, Суздальцев находится в федеральном розыске МВД Белоруссии по статье 361.1 («Создание или участие в экстремистском формировании»). Отмечается, что политолога заключили под стражу, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Позднее политолог в разговоре с РБК опроверг появившуюся информацию о своем задержании. «Я не задержан, я дома. Судя по всему, это какая-то провокация», — сказал он.

Суздальцев проживал в Белоруссии с 1993 по 2006 год. В России он был членом экспертного совета комитета по международным делам Совета Федерации и экспертного совета Комитета Совета Федерации по делам СНГ. Также политолог работал в Высшей школе экономики.

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      В Литве захотели укрепить охрану границы с Россией «испанскими лошадьми»

      Появилась информация о задержании в Москве известного политолога

      Маск высказался о снижении рождаемости в США

      Стали известны подробности расправы российского общественника над женой

      Военкор сообщил о взятии под контроль российскими войсками Семеновки

      «Пережил идеологическое давление». Как при советской власти менялся русский язык?

      Индианку заблокировали в мобильном приложении из-за необычного имени

      Суд не стал арестовывать напавшего на журналистов москвича

      Тихонов призвал отправить судившую матч Первой лиги женщину-арбитра в Махачкалу

      В Госдуме заявили о мешающих повысить зарплаты врачам «паразитах»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше