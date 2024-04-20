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10:35, 20 апреля 2024Силовые структуры

В Дагестане задержали пособницу террориста-диверсанта

Shot: в Дагестане задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Шаляпина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Дагестане представители силовых структур задержали 48-летнюю пособницу террориста-диверсанта Олега Шаляпина, который вместе с тремя другими членами банды в июле 2014 года учинил расправу над полковником МВД в отставке Айтемиром Салимгереевым. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что задержанную зовут Липа, ее фамилия не раскрывается. Женщину обвиняют в участии в незаконном вооруженном формировании с 2014 по 2015 год. По версии следствия, в этот период времени Липа М. обеспечивала продуктами главаря террористической группировки «Кизилюртовская» Шаляпина. В отношении задержанной возбудили уголовное дело. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком на 15 лет.

Именно в этот отрезок времени участники банды организовали нападение на Салимгереева. Террористы-диверсанты вломились в дом офицера в городе Кизилюрте и после пыток обезглавили его. Все четверо злоумышленников позже были уничтожены в ходе проведения различных контртеррористических операций.

Самого Шаляпина ликвидировали в феврале 2015 года в селе Нечаевка Кизилюртовского района. В начале мая того же года в Кизилюрте при проверке документов себя подорвал еще один активный член кизилюртовской бандгруппы — Шамиль Абдулхаликов.

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      Анатолий Акулов
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