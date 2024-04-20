Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:28, 20 апреля 2024Мир

В Конгрессе США резко обратились к Украине по поводу Крыма

Конгрессмен Госар призвал Украину забыть о возвращении Крыма

Фото: Pixabay

Член Палаты представителей США Пол Госар резко обратился к Украине по поводу Крыма. Он призвал Киев забыть о возвращении полуострова. Трансляцию заседания комитета по процедурным вопросам вел телеканал C-SPAN.

Конгрессмен подчеркнул, что Вашингтон должен перестать финансировать республику, пока американский президент Джо Байден не инициирует там мирные переговоры.

По словам Госара, большинство законодателей понимает, что конфликт на Украине развивается не лучшим образом, страна теряет в нем много граждан, особенно молодежи.

«Хватит! Когда я спрашиваю Украину, что для них победа, то в ответ слышу о возврате всех территорий и Крыма. Ребята, Крым никогда туда не вернется», — высказался республиканец.

Госар указал, что большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. Он назвал заявления о возвращении указанной территории в состав Украины необдуманными.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать Крым являются частью западного сценария.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Из дела осужденного за экстремизм Игоря Стрелкова пропал ключевой документ. О какой бумаге идет речь, и чем она важна?

      Украинские беспилотники добрались еще до одного российского региона

      Потомок Наполеона прокомментировал возможность конфликта с Россией

      На Украине сообщили о повреждении порта Южный под Одессой

      В России оценили «долетающий до Сибири» дрон ВСУ

      В Конгрессе США резко обратились к Украине по поводу Крыма

      На объекте ТЭК в Смоленской области начался пожар после атаки дрона ВСУ

      США сделали первый шаг по пути снижения зависимости от России в одной сфере

      Советник главы ДНР назвал гибель военкора Еремина личной трагедией

      Адвокат Стрелкова рассказал о пропаже из дела «ключевого документа»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше