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05:29, 20 апреля 2024Силовые структуры

В Москве арестованы предполагаемые участники банды из Белгородской области

Суд арестовал четырех предполагаемых убийц из банды Белгородской области

Басманный суд Москвы арестовал троих человек, подозреваемых в участии в банде из Белгородской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Константину Юрченко, Александру Бондареву, Геннадию Вислогузову была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 6 июня 2024 года. Пресс-служба московских судов общей юрисдикции уточнила в Telegram, что подозреваемые проходят фигурантами дела по статье «Вымогательство». В производстве соединены уголовные дела по фактам нескольких убийств, похищения женщины, безвестного исчезновения двух мужчин..

Первое уголовное дело было возбуждено в 2018 году в Белгороде по факту пропажи человека, впоследствии расследованием занялось Главное следственное управление Следственного комитета России.

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      Марина Совина
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