В России ответили на решение США об изъятии активов

Шендерюк-Жидков: Россия компенсирует изъятие активов за счет компаний из США

Россия найдет ответ на решение Палаты представителей Конгресса США изъять российские активы в пользу Украины. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

По его словам, это является воровством, и такое решение не останется без ответа.

«При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.