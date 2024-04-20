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21:58, 20 апреля 2024Россия

В России ответили на решение США об изъятии активов

Шендерюк-Жидков: Россия компенсирует изъятие активов за счет компаний из США

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Россия найдет ответ на решение Палаты представителей Конгресса США изъять российские активы в пользу Украины. Об этом заявил сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков в беседе с РИА Новости.

По его словам, это является воровством, и такое решение не останется без ответа.

«При этом уверен, что у России есть средства найти адекватный ответ на подобные действия, в том числе и за счет активов американских компаний, заблокированных внутри страны», — подчеркнул Шендерюк-Жидков.

Ранее Палата представителей Конгресса США приняла проект о дополнительной помощи Украине почти на 61 миллиард долларов. Законопроект поддержали 311 конгрессменов, еще 112 высказались против. Документ направлен для рассмотрения в Сенат.

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      Евгений Силаев
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